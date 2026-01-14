Ue | La Groenlandia è del suo popolo

La Groenlandia, con la sua vasta superficie e le sue caratteristiche uniche, è considerata parte integrante del popolo groenlandese. La questione della sovranità è al centro delle discussioni, con il governo danese che mantiene un ruolo di supporto e collaborazione. La relazione tra Groenlandia e Danimarca rimane fondamentale per lo sviluppo e la gestione delle risorse dell’isola, nel rispetto delle volontà locali e delle dinamiche politiche in evoluzione.

15.05 "La Groenlandia appartiene al suo popolo. Siamo in costante contatto con il governo danese" sul dossier. "Come secondo punto, la Groenlandia è parte della Nato, e noi sappiamo che la Nato integra i differenti interessi dei suoi alleati". Così la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. "Per me è importante - prosegue - che i groenlandesi sappiano, e lo sanno dai fatti, non solo dalle parole, che rispettiamo i desideri dei groenlandesi e i loro interessi e che possono contare su di noi", conclude.

Groenlandia, leader Ue: “Appartiene al suo popolo”. Trump non esclude esercito - Macron, Merz, Meloni, Tusk, Sánchez, Starmer e Frederiksen con una nota congiunta: "Il Regno di Danimarca fa parte della Nato. tg24.sky.it

Il messaggio di Meloni e degli altri leader Ue a Trump: "La Groenlandia appartiene al suo popolo" - "La sicurezza dell'Artico rimane una priorità fondamentale per l'Europa ed è fondamentale per la sicurezza internazionale e transatlantica. ilfoglio.it