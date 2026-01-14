Ucraina Witkoff e Kushner verso missione a Mosca per incontro con Putin

Gli Stati Uniti stanno organizzando una missione diplomatica a Mosca, con l’obiettivo di affrontare il conflitto tra Russia e Ucraina. Tra i partecipanti si contano l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner, ex consigliere di Donald Trump. L’incontro con il presidente russo Vladimir Putin è ancora in fase di definizione, ma rappresenta un tentativo di dialogo volto a chiarire le posizioni delle parti coinvolte.

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti stanno preparando una missione diplomatica a Mosca per discutere del conflitto tra Russia e Ucraina, con l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner, genero dell'ex presidente Donald Trump, che potrebbero incontrare il presidente russo Vladimir Putin nel corso di una visita ancora in fase di definizione.

