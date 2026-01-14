Ucraina perquisita l’ex premier Yulia Tymoshenko

L’ex premier ucraina Yulia Tymoshenko ha segnalato una perquisizione notturna presso la sede del suo partito, in seguito all’annuncio di un’indagine sulla corruzione da parte delle autorità. L’episodio si inserisce nel contesto di recenti sviluppi politici e giudiziari in Ucraina, suscitando attenzione su possibili implicazioni per la stabilità politica e l’opposizione.

L’ex premier ucraina Yulia Tymoshenko ha denunciato una perquisizione notturna nella sede del suo partito, avvenuta dopo l’annuncio da parte delle autorità di un’ampia indagine sulla corruzione. Figura centrale della Rivoluzione Arancione del 2004 e a capo del governo in due diversi mandati tra il 2005 e il 2010, Tymoshenko è accusata di offerto ai parlamentari benefici in cambio del voto a determinati progetti di legge. La leader di Batkivshchyna, che nel 2019 si era candidata contro Zelensky alle presidenziali e più volte si è scontrata con lui durante il suo mandato, ha riferito che nelle ultime ore i locali del partito sono stati oggetto di controlli da parte degli organi anticorruzione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

