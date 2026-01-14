Il parlamento ucraino ha annunciato la nomina di Mykhailo Fedorov come nuovo ministro della Difesa e di Denys Shmyhal come ministro dell'Energia e primo vice primo ministro. Queste nomine segnano un aggiornamento nella formazione del governo ucraino, in un contesto di continue sfide politiche e di sicurezza. Le decisioni riflettono l’impegno del paese nel rafforzare le proprie istituzioni e affrontare le questioni strategiche in un momento di particolare complessità.

Kiev, 14 gen. (Adnkronos) - Il parlamento ucraino ha nominato Mykhailo Fedorov ministro della Difesa e Denys Shmyhal ministro dell'Energia e primo vice primo ministro. Fedorov aveva precedentemente ricoperto la carica di vice primo ministro e ministro per la trasformazione digitale prima di sostituire Shmyhal nel suo incarico. Quest'ultimo aveva guidato il Ministero della Difesa per meno di sei mesi. Sotto la guida di Fedorov, il ministero per la Trasformazione Digitale ha guidato numerosi progetti, tra cui la produzione di droni. Ha inoltre svolto un ruolo chiave nel lancio di Brave1, un progetto che collega il suo ministero con il ministero della Difesa per promuovere la tecnologia militare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: parlamento nomina nuovi ministri Difesa ed Energia

