Secondo Nawrocki, solo Donald Trump ha la capacità di bloccare le mosse di Vladimir Putin e prevenire una minaccia diretta all’Europa. Questa affermazione evidenzia la percezione di un ruolo specifico dell’ex presidente degli Stati Uniti nella scena internazionale, sottolineando l’importanza di leadership strategiche in un contesto geopolitico complesso.

Londra, 14 gen. (Adnkronos) - Donald Trump è l'unico leader mondiale in grado di impedire a Vladimir Putin di minacciare l'Europa. Lo ha detto il presidente polacco Karol Nawrocki in un'intervista a Today dell'emittente britannica Radio 4, spiegando che non ci si può fidare del presidente russo e che l'Europa deve fare tutto il possibile per sostenere Trump nei suoi sforzi per porre fine alla guerra in Ucraina. Già noto per essere un fermo sostenitore del presidente americano, durante il suo viaggio in Gran Bretagna, Nawrocki ha dichiarato che soltanto Trump può "risolvere il problema" della minaccia alla Polonia e all'Europa, oltre a porre fine alla guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: Nawrocki, 'solo Trump può impedire a Putin di minacciare l'Europa'

