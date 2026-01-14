Ucraina l’ex premier Yulia Tymoshenko indagata per corruzione | Offrì benefici ad altri deputati in cambio del voto su alcune leggi

Yulia Tymoshenko, ex premier ucraina, è indagata per corruzione, con l’accusa di aver offerto benefici a circa 20 deputati in cambio del voto su alcune leggi. L’indagine si basa sull’articolo 369 del Codice penale ucraino, che riguarda la corruzione di pubblici ufficiali, evidenziando un possibile sistema di pratiche illecite nella Verkhovna Rada.

Un meccanismo corruttivo che coinvolgerebbe circa 20 deputati della Verkhovna Rada. I magistrati che conducono l’inchiesta citano l’articolo 369 del Codice penale ucraino, che punisce l’offerta o la dazione di un vantaggio illecito a un pubblico ufficiale, e lo considerano un sistema. “Non si trattava di accordi una tantum, bensì di un meccanismo di cooperazione regolare, che prevedeva pagamenti anticipati ed era concepito per un lungo periodo”, scrivono gli inquirenti. In questo meccanismo l’ex premier ucraina Yulia Tymoshenko avrebbe offerto ai parlamentari “ benefici illegali ” in cambio del voto “a favore” o “contro” determinati progetti di legge e per questo è indagata dall’Ufficio nazionale ( Nabu ) e dalla Procura specializzata anti-corruzione ( Sapo ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

