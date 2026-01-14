Ucraina | Kiev ' Mosca ha attaccato 15 infrastrutture critiche'

Nella notte, la Russia ha condotto un attacco che ha colpito 15 infrastrutture critiche in Ucraina, tra cui impianti energetici. L'episodio evidenzia la persistenza delle tensioni tra i due paesi e l’impatto sulla rete di servizi essenziali in Ucraina. Le autorità locali stanno valutando i danni e le possibili misure di risposta, mentre si intensificano gli sforzi per garantire la sicurezza e la ripresa delle infrastrutture colpite.

Kiev, 14 gen. (Adnkronos) - La Federazione Russa ha attaccato nella notte 15 infrastrutture critiche in Ucraina, tra cui impianti energetici. Lo ha riferito il viceministro dello sviluppo comunitario e territoriale Kostyantyn Kovalchuk. "Questa notte, il nemico ha attaccato 15 infrastrutture critiche, tra cui centrali energetiche, in particolare termoelettriche in varie regioni dell'Ucraina, nonché altre importanti strutture coinvolte nel funzionamento dei sistemi di approvvigionamento idrico e termico", ha affermato Kovalchuk durante un briefing.

Ucraina, raid russo su Kharkiv: almeno 4 morti. Mosca martella Kiev, nuovi blackout - Zelensky: 'Colpiti impianti energetici e infrastrutture civili in diverse regioni' ... adnkronos.com

Guerra Ucraina, Kiev: allarme aereo nella capitale e in varie regioni. «Minaccia di missili balistici» - Le autorità ucraine accusano le truppe russe di aver ferito due persone in un raid con sistemi di lancio multiplo di razzi Tornado- leggo.it

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - Quasi 300 droni d'attacco, la maggior parte dei quali "shahed", #estero #Italia - facebook.com facebook

#Tg2000 - #Ucraina sotto attacco. #Missili a #Kiev e #Odessa #12gennaio #Tv2000 #Mosca #Putin #Mosca @tg2000it x.com

