Ucraina Dombrovskis | nuovo maxi prestito Ue sarà senza scadenza

Il rappresentante dell’UE Dombrovskis ha annunciato un nuovo maxi prestito per l’Ucraina, senza scadenza definita. Si tratta di un finanziamento con rinnovo automatico, che rimarrà in vigore finché la Russia non rispetterà gli obblighi di riparazione dei danni di guerra e ricostruzione. La misura mira a garantire supporto continuo al paese in un contesto di emergenza e ricostruzione.

Roma, 14 gen. (askanews) – Un prestito senza scadenza. Tecnicamente, un prestito con rinnovo automatico alla scadenza, salvo che la Russia (circostanza quantomai improbabile) paghi i danni di guerra e di ricostruzione all’Ucraina. E’ la soluzione che la Commissione europea ha messo in piedi per la proposta sul nuovo maxi finanziamento a Kiev, come ha spiegato il commissario europeo all’economia, Valdis Dombrovskis, durante una conferenza stampa congiunta con la presidente, Ursula von der Leyen e la commissaria all’allargamento, Marta Cos. “Non ci sta una scadenza fissata per questo prestito – ha detto – sarà automaticamente rinnovato e la condizione per l’Ucraina per ripagarlo è che la Russia paghi i costi di ricostruzione”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

