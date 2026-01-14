Ucraina adesso tocca alla Tymoshenko | perquisizioni e accuse di compravendita di deputati

Dopo gli ultimi sviluppi politici in Ucraina, la figura di Yulia Tymoshenko è finita sotto inchiesta. Le perquisizioni e le accuse di compravendita di deputati si inseriscono in un contesto di rinnovamento e di lotta alla corruzione, che interessa anche figure di spicco come l’ex premier e leader di Patria. Questa situazione evidenzia le tensioni interne e le sfide del sistema politico ucraino nel tentativo di riformarsi e di consolidare la legalità.

Dopo gli scandali per corruzione che sono arrivati all'i nner circle del presidente Zelensky e hanno innescato un profondo rimescolamento nella verticale del potere ucraino (a cominciare dalla cacciata di Andrij Jermak, braccio destro di Zelensky e capo dell'amministrazione presidenziale, sostituito da Kyrylo Budanov, già capo dell'intelligence militare), nel mirino della NABU (l'Agenzia anticorruzione) e della SAP (la Procura anticorruzione) è finito uno dei personaggi più noti della politica ucraina: Yulija Tymoshenko, 65 anni, già oligarca del settore energetico (la chiamavano "zarina del gas"), già pasionaria della Rivoluzione arancione del 2004, prima donna a diventare primo ministro in Ucraina (2005), avversaria del presidente Janukovich, condannata a sette anni di carcere per presunte malversazioni (la Corte europea dei diritti dell'uomo definì la sua carcerazione "arbitraria"), fondatrice nel 1999 del partito Baktivshchina (Patria) di cui è tuttora leader indiscussa.

