Uccisa per incassare l' assicurazione fermati per omicidio il compagno e l' amica

Un'indagine condotta dal nucleo investigativo di Firenze e dalla compagnia di Pontassieve ha portato all’arresto di due persone, sospettate di aver ucciso una donna per ottenere i soldi dell’assicurazione. I provvedimenti di fermo, eseguiti su ordine della procura di Firenze, sono il risultato di approfondite indagini tese a fare luce su un possibile omicidio con finalità economiche.

