Tv dal 16 gennaio arriva la serie animata Anselmo Wannabe

Dal 16 gennaio, la serie animata “Anselmo Wannabe” sarà disponibile in esclusiva su RaiPlay e Rai Kids. Ideata e diretta da Massimo Ottoni, la serie affronta temi come il lavoro, le aspirazioni e l’identità personale con un tono equilibrato e riflessivo, offrendo uno sguardo originale e coinvolgente per un pubblico giovane e adulto.

Roma, 14 gen. (askanews) – Dal 16 gennaio sarà disponibile in boxet in esclusiva su RaiPlay e in collaborazione con Rai Kids "Anselmo Wannabe", la nuova serie animata ideata e diretta da Massimo Ottoni, che affronta con leggerezza e profondità il tema del lavoro, delle aspirazioni e dell'identità personale. La serie, scritta da Massimo Ottoni e Fabio Natale, è composta da 26 episodi della durata di sette minuti, ciascuno dedicato a una diversa professione. Musiche originali di Fabio Barovero. Ogni episodio diventa un piccolo viaggio di scoperta che unisce divertimento, immaginazione e riflessione.

