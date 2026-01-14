Ecco il calendario aggiornato di Juventus in Serie A e Coppa Italia, con anticipi, posticipi e date delle prossime partite. La Lega Serie A ha ufficializzato il programma delle giornate 23 e 24, così come i quarti di finale di Coppa Italia. Questa guida fornisce tutte le informazioni necessarie per seguire il calendario della squadra nel prossimo periodo.

2026-01-14 14:22:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: La Lega Serie A ha reso noto il programma con date e orari della 23ª e della 24ª giornata di campionato, oltre al calendario dei quarti di finale di Coppa Italia. Nel fitto calendario dei bianconeri è previsto anche l’impegno nella competizione nazionale, con la Juventus di Spalletti attesa dalla trasferta sul campo dell’Atalanta. Una fase della stagione molto impegnativa per la Vecchia Signora, visto anche il ritorno della Champions League, con i playoff da ipotecare nelle prossime partite. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Juve, quando gioca in Serie A e Coppa Italia: anticipi, posticipi e calendario

Leggi anche: Calendario Juve, anticipi e posticipi Serie A 23ª 24ª giornata: quando giocano i bianconeri di Spalletti. Date e orari ufficiali

Leggi anche: Serie B, ufficiali anticipi e posticipi fino a marzo: il calendario

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Tuttosport – Capello durissimo! Non capiscono il calcio e non vogliono una cosa….

Pagina 1 | Juve, quando gioca in Serie A e Coppa Italia: anticipi, posticipi e calendario - La Lega ha ufficializzato la programmazione del 23° e 24° turno di campionato e dei quarti del torneo nazionale ... tuttosport.com