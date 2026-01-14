Tutto quello che sappiamo finora sull' evento canoro più atteso dell' anno in scena dal 24 al 28 febbraio all' Ariston
Dal 24 al 28 febbraio all'Ariston si terrà l'edizione 2026 del Festival di Sanremo. Mentre l'evento si avvicina, si intensificano le anticipazioni e i dettagli sulla manifestazione, ormai uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno. La manifestazione, guidata da Carlo Conti, promette di confermare la tradizione di successo e di offrire al pubblico nuovi momenti di musica e spettacolo.
Il conto alla rovescia per Sanremo 2026 è ufficialmente partito, e a poche settimane dal debutto la kermesse diretta da Carlo Conti prende forma con sempre più anticipazioni e dettagli. Sanremo 2026, quando va in onda e dove seguirlo. Il settantaseiesimo Festival di Sanremo si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026 al Teatro Ariston di Sanremo, e si potrà seguire su Rai 1 (e in simulcast su Radio2 e RaiPlay). Il Festival è stato quest’anno posticipato per evitare di sovrapporsi ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il vincitore della sezione Big rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest, in programma dal 12 al 16 maggio a Vienna, in Austria. 🔗 Leggi su Amica.it
