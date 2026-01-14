Tutto pronto per la presentazione del Carnevale Maddalonese 2026
Il 19 gennaio alle ore 18 si terrà al centro polifunzionale ex Macello di Maddaloni la conferenza stampa di presentazione dell’undicesima edizione del Carnevale Maddalonese 2026. Organizzato dall'Aps
Si terrà lunedì 19 gennaio alle ore 18.00 al centro polifunzionale ex Macello di via Napoli a Maddaloni la conferenza stampa di presentazione dell’undicesima edizione del Carnevale Maddalonese, organizzato dall'Aps "Carnevale maddalonese" con il patrocinio del Comune di Maddaloni, un evento che. 🔗 Leggi su Casertanews.it
