La Roma ha concluso l'acquisto di un nuovo attaccante, rafforzando così il reparto offensivo. Dopo la cessione di Raspadori all'Atalanta, il club si prepara a affrontare la stagione con nuovi obiettivi e una rosa rinnovata. Questa operazione rappresenta un passo importante nel progetto sportivo della squadra, che punta a consolidare le proprie ambizioni in campionato e competizioni europee.

Dopo aver visto saltare il colpo Raspadori, passato all’Atalanta, la Roma ha chiuso per il nuovo bomber. Nella serata dell’eliminazione dalla Coppa Italia per opera del Torino, in casa Roma arrivano importanti novità di calciomercato. Colpo Roma in attacco (Ansa Foto) – calciomercato.it Saltata l’operazione Raspadori, la Roma ha chiuso per Robinio Vaz e, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, avrebbe chiuso anche per Donyell Malen, attaccante dell’Aston Villa e bomber da regalare a Gasperini. Colpo Roma in attacco (Ansa Foto) – calciomercato.itIn casa giallorossa filtra molto soddisfazione per l’obiettivo raggiunto e non è da escludere che possa partire un nuovo assalto a Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United che potrebbe tornare in Serie A. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Tutto fatto, colpo Roma: arriva il bomber, ma non è finita | CM

