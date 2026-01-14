Turni di 17 ore senza riposi e pause pranzo al freddo | lo sciopero dei ferrovieri di Captrain Italia

I ferrovieri di Captrain Italia hanno deciso di scioperare a causa di turni prolungati fino a 17 ore senza pause, condizioni di lavoro rigide e sanzioni disciplinari. La protesta evidenzia le difficoltà legate a turni estenuanti e all’ambiente di lavoro, con particolare attenzione alle problematiche di sicurezza e benessere del personale. La protesta si inserisce in un contesto di tensioni tra lavoratori e azienda, richiamando l’attenzione sulle condizioni operative nel settore ferroviario.

Turni fino a 17 ore consecutive senza riposi, pause pranzo al freddo sui convogli in sosta, sanzioni disciplinari severe per chi – complici i turni estenuanti – non risponde al telefono durante le ore di "disponibilità". Lo denunciano i lavoratori di Captrain Italia, controllata del gruppo Sncf (Ferrovie francesi) e tra le major a livello europeo nel trasporto merci su ferro. Per oggi e domani Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato uno sciopero per denunciare "i comportamenti antisindacali e prevaricatori messi in atto dalla nuova dirigenza", accusata di promuovere "una gestione unilaterale che calpesta i diritti fondamentali sanciti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalle normative in materia di sicurezza".

