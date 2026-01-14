Turismo riaperti i termini per la Bit di Milano | nuove opportunità per le imprese siciliane

Sono stati riaperti i termini per la partecipazione alla BIT di Milano, l’importante evento nel settore turistico in programma dal 10 al 12 febbraio. Questa occasione rappresenta un’opportunità per le micro, piccole e medie imprese siciliane di promuovere i propri servizi e consolidare le relazioni commerciali a livello nazionale e internazionale. La partecipazione alla fiera può favorire lo sviluppo e la crescita delle imprese del territorio.

Turismo, riaperti i termini per la Bit di Milano: nuove opportunità per le imprese siciliane - L’assessorato regionale concede una seconda finestra per la presentazione delle domande. agrigentonotizie.it

Partecipazione alle manifestazioni fieristiche in ambito turistico 2026: riapertura termini per la BIT Milano - Considerato che, al termine della fase istruttoria delle domande pervenute risultano ancora disponibili alcune delle postazioni messe a bando, nei limiti dell'avvenuta approvazione del ... regione.campania.it

AVVISO RIAPERTURA TERMINI – FIERE TURISMO 2026 Unioncamere Campania comunica che sono ancora disponibili postazioni per la BMT di Napoli (12-14 marzo 2026). Potrai presentare la tua domanda online fino al 23 gennaio 2026. La riapertura ri facebook

