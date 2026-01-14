Turismo riaperti i termini per la Bit di Milano | nuove opportunità per le imprese siciliane
Sono stati riaperti i termini per la partecipazione alla BIT di Milano, l’importante evento nel settore turistico in programma dal 10 al 12 febbraio. Questa occasione rappresenta un’opportunità per le micro, piccole e medie imprese siciliane di promuovere i propri servizi e consolidare le relazioni commerciali a livello nazionale e internazionale. La partecipazione alla fiera può favorire lo sviluppo e la crescita delle imprese del territorio.
Le micro, piccole e medie imprese siciliane del settore turistico avranno una nuova possibilità di partecipare alla prossima edizione della Borsa italiana del turismo, in programma a Milano dal 10 al 12 febbraio. L’assessorato regionale del Turismo ha infatti disposto la riapertura dei termini. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
