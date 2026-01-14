Turismo la promozione pensando all’estate

La città si prepara all’estate con una nuova iniziativa di promozione turistica, ideata dall’assessore Simona Romagnoli. Un programma volto a valorizzare le attrattive locali e a coinvolgere visitatori e residenti. Questa iniziativa mira a rafforzare il posizionamento della destinazione, offrendo opportunità di scoperta e approfondimento delle sue peculiarità. Un passo importante per stimolare il turismo e promuovere la città come meta ideale per la stagione estiva.

La città torna sul piccolo schermo con un programma pianificato dall'assessore al Turismo Simona Romagnoli. Assessore partiamo dall'ultimo evento. Cosa rappresenta Sky Sport 'Calciomercato l'Originale' per il territorio di Senigallia? "Una vetrina nazionale che accende la città anche fuori stagione. E' un evento che va oltre il calcio e diventa strumento di promozione turistica, economica e d'immagine. Si posiziona in un periodo strategico come gennaio, quando si chiude il ciclo natalizio e si inizia a costruire l'attesa per la primavera e l'estate. Eventi come questo rimettono in moto energie che poi restituiscono valore durante tutto l'anno, tengono alta l'attenzione sulla città e alimentano la curiosità di chi sta pensando alle prossime vacanze".

