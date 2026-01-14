Turbopiste Racing Day | mini-velocità al centro commerciale

Il 17 gennaio, dalle 15:30 alle 18:30, il centro commerciale Le Maioliche ospita il Turbopiste Racing Day, un evento dedicato alle mini-velocità. Durante la giornata, i visitatori potranno vivere l’esperienza di una pista da corsa in miniatura, in un’occasione di svago e divertimento per tutte le età. Un’opportunità per trascorrere un pomeriggio diverso nel centro commerciale, con attività pensate per coinvolgere tutta la famiglia.

