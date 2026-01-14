Tumori Re-start Cancer Care | -18% di stress negativo con sport arte e cultura

Studi recenti evidenziano come attività sportive, artistiche e culturali possano ridurre del 18% lo stress negativo nei pazienti oncologici. Il progetto Re-start Cancer Care sottolinea l'importanza di integrare queste pratiche nel percorso di cura, contribuendo a migliorare il benessere psico-fisico di pazienti e caregiver. Un approccio che favorisce risposte più positive alle esigenze emotive e relazionali durante il percorso di trattamento.

Tumori del colon retto, Int Milano in progetto Ue che punta a prevedere efficacia immunoterapia - Comprendere perché alcuni pazienti con tumore del colon retto rispondono in modo eccezionale alle ... msn.com

In bicicletta da Massa per battere i tumori: Rac 3, Race Against Cancer - "Rac 3": terza edizione del pellegrinaggio in bicicletta per promuovere stili di vita sana e sensibilizzare alla lotta contro i tumori. lanazione.it

L' #ansia e l' #insonnia hanno anche effetti negativi sul funzionamento del sistema immunitario, aumentando la suscettibilità a infezioni, tumori e disturbi mentali come la depressione. Di Giulia Alfieri #3gennaio x.com

Sharing TV Europa. . È il bellissimo video realizzato dai ragazzi dell'Istituto dei tumori di Milano. Fallo girare! I ragazzi vorrebbero ottenere un grande numero di visualizzazioni. Con tanti tanti auguri di buon anno!!! facebook

