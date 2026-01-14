Tumori Re-start Cancer Care | -18% di stress negativo con sport arte e cultura
Studi recenti evidenziano come attività sportive, artistiche e culturali possano ridurre del 18% lo stress negativo nei pazienti oncologici. Il progetto Re-start Cancer Care sottolinea l'importanza di integrare queste pratiche nel percorso di cura, contribuendo a migliorare il benessere psico-fisico di pazienti e caregiver. Un approccio che favorisce risposte più positive alle esigenze emotive e relazionali durante il percorso di trattamento.
(Adnkronos) – Una persona con cancro che svolge attività sportive e ricreative può ridurre del 18% lo stress negativo (distress): un netto miglioramento del benessere psico-fisico che favorisce risposte positive ai bisogni emotivi, relazionali e funzionali di pazienti e caregiver. Sono i risultati della seconda edizione del programma 'Re-Start Cancer Care – Il nuovo inizio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
