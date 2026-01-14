Trump’s comments on Greenland to be taken seriously French Prime Minister says

Il primo ministro francese, Sébastien Lecornu, ha dichiarato che le osservazioni di Donald Trump su Greenand devono essere considerate con attenzione. Le parole del presidente americano hanno suscitato interesse e attenzione a livello internazionale, evidenziando l'importanza di analizzare con serietà le possibili implicazioni di tali affermazioni. La questione rimane aperta, richiedendo una valutazione accurata delle dichiarazioni e delle loro conseguenze nel contesto geopolitico globale.

PARIS, Jan 14 (Reuters) - U.S President Donald Trump's comments on Greenland should be taken seriously, French Prime Minister Sebastien Lecornu said on Wednesday in the l.

