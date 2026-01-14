Trump’s comments on Greenland to be taken seriously French Prime Minister says
Il primo ministro francese, Sébastien Lecornu, ha dichiarato che le osservazioni di Donald Trump su Greenand devono essere considerate con attenzione. Le parole del presidente americano hanno suscitato interesse e attenzione a livello internazionale, evidenziando l'importanza di analizzare con serietà le possibili implicazioni di tali affermazioni. La questione rimane aperta, richiedendo una valutazione accurata delle dichiarazioni e delle loro conseguenze nel contesto geopolitico globale.
PARIS, Jan 14 (Reuters) - U.S President Donald Trump’s comments on Greenland should be taken seriously, French Prime Minister Sebastien Lecornu said on Wednesday in the l. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: Canadian prime minister visits China after nearly a decade of tense relations
Leggi anche: Trump says US needs to own Greenland to deter Russia, China
How the U.S. Could Take Control of Greenland — And Why NATO Is Nervous #trump #greenland #nato
Trump difende i poliziotti dell'ICE dopo la sparatoria: "La donna uccisa a Minneapolis era violenta e radicale". Il video nei commenti facebook
++ Donald #Trump ha dichiarato che “non permetterà alle aziende del settore della difesa di distribuire dividendi o riacquistare azioni finché queste non risponderanno alle sue lamentele sul settore”. Le azioni di General Dynamics, Lockheed Martin e Northro x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.