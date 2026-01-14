Trump | Inaccettabile senza Groenlandia

Il presidente Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti considerano la Groenlandia strategicamente importante per motivi di sicurezza nazionale. Secondo le sue parole, il possesso dell’isola rafforzerebbe la presenza americana e aumenterebbe l’efficacia della NATO. Questa posizione ha suscitato reazioni e discussioni sulla rilevanza geopolitica della Groenlandia nel contesto internazionale.

16.15 "Gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per motivi di sicurezza nazionale". Così il presidente Trump su Truth dicendo che "la Nato diventa molto più formidabile ed efficace con la Groenlandia nelle mani degli Usa. Qualunque cosa al di sotto di questo è inaccettabile".Serve per il Golden Dome "che stiamo costruendo", altrimenti lo faranno la Russia o la Cina. Oggi a Washington il summit tra il Vice presidente JD Vance, il segretario di Stato Usa Rubio e i ministri degli Esteri di Danimarca e Groenlandia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Groenlandia, Trump nomina inviato speciale. Danimarca: “Inaccettabile” Leggi anche: Groenlandia, Trump nomina un inviato speciale. Danimarca: “Inaccettabile”. E convoca l’ambasciatore Usa La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Groenlandia o Nato, Trump al bivio?; Groenlandia, il governo di Nuuk: Inaccettabile desiderio Usa di controllare territorio; Groenlandia, l'inviato Usa Jeff Landry: «La Danimarca occupa quel territorio». Ma Nuuk: «Inaccettabile la volontà di controllo Usa»; Trump vuole la Groenlandia, pronto anche ad acquistarla. Von der Leyen: la Groenlandia può contare sull’Ue. Trump: inaccettabile che non sia sotto il controllo Usa - Macron: non sottovalutiamo le dichiarazioni sulla Groenlandia; annessione avrebbe conseguenze senza precedenti ... askanews.it

Trump: “Groenlandia sia nelle mani degli Usa, di meno è inaccettabile”. Von der Leyen: “L’isola è del suo popolo” - Così Donald Trump su Truth affermando che “la Nato diventa molto più formidabile ed efficace con la Groenlandia nel ... ilfattoquotidiano.it

Trump, Groenlandia a tutti i costi: “Inaccettabile qualsiasi cosa che non sia il controllo Usa”. Von der Leyen: “Appartiene al suo popolo” - Trump, Groenlandia a tutti i costi: "Inaccettabile qualsiasi cosa che non sia il controllo Usa". blitzquotidiano.it

Trump insiste: «Ci serve la Groenlandia», le reazioni sull'isola

#vonderLeyen : la #Groenlandia può contare sull’ #UE. #Trump : inaccettabile che non sia sotto il controllo Usa facebook

Bene la presa di posizione dei leader europei dopo le gravi minacce di annessione di Trump della Groenlandia. Mettere in discussione la sicurezza e colpire la sovranità di un Paese come la Danimarca che fa parte della NATO è inaccettabile. È una buona no x.com

