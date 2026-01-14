Il 14 gennaio, le proteste in Iran continuano a coinvolgere migliaia di persone, con un bilancio di vittime ancora in evoluzione. Nel frattempo, Donald Trump ha dichiarato che le uccisioni si sarebbero fermate, mentre alcuni media ipotizzano un possibile intervento degli Stati Uniti nelle prossime 24 ore. Questi eventi evidenziano la complessità della situazione politica e sociale nel paese.

Le notizie del 14 gennaio sulle proteste in Iran: migliaia di persone sono morte in seguito alle rivolte in corso. Trump promette l'invio di aiuti. Teheran replica: "Se attaccati colpiremo le basi Usa". Intanto la terribile testimonianza di alcuni medici iraniani: "Sparano i manifestanti negli occhi per renderli ciechi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Trump: “Uccisioni in Iran si sono fermate”. Media: “Possibile attacco USA nelle prossime 24 ore”, news in diretta

Leggi anche: Reuters: “Probabile attacco Usa nelle prossime 24 ore”. Ma Trump a sorpresa: “Le uccisioni in Iran si sono fermate, verificheremo”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Trump frena su un attacco all'Iran: “Le uccisioni si sono fermate, vediamo”. Chiuso lo spazio aereo - L'Iran chiude lo spazio aereo - per due ore; Proteste Iran, Trump: “Stop azione militare? Verificheremo se uccisioni si fermano”; Iran all’Onu: Usa e Israele responsabili per morti di civili. Possibili fino a 20.000 vittime; Proteste in Iran, le notizie di mercoledì 14 gennaio | L'Iran chiude lo spazio aereo a tutti i voli. La tv di Stato di Teheran minaccia Trump: «Il proiettile non fallirà». Il presidente Usa: «Le uccisioni si sono fermate».

Trump: 'Le uccisioni in Iran si sono fermate'. L'ipotesi intervento Usa si allontana - "Siamo stati informati che le uccisioni in Iran si stanno fermando, si sono fermate, e non ci sono piani di esecuzioni". ansa.it