trump spinge le big oil a tornare in venezuela ma le aziende non sono convinte

L’amministrazione Trump ha incoraggiato diverse grandi aziende petrolifere a considerare un ritorno in Venezuela, paese ricco di riserve di greggio. Tuttavia, molte di queste compagnie mostrano ancora esitazioni, valutando attentamente i rischi e le opportunità di un possibile investimento in un contesto politico ed economico complesso. La questione riflette le sfide di un settore strategico che si confronta con fattori geopolitici e di stabilità.

L’amministrazione Trump ha avviato una forte pressione sui vertici di quasi due dozzine di grandi compagnie petrolifere affinché tornino a investire in Venezuela, uno dei Paesi con le maggiori riserve di greggio al mondo. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il presidente ha sollecitato i dirigenti a muoversi rapidamente, invitandoli a «piantare la bandiera» nel Paese e avviare nuove perforazioni. Al termine dell’incontro, la maggior parte delle aziende ha evitato di assumere impegni pubblici immediati. La riunione si è svolta alla Casa Bianca a meno di una settimana dall’incursione statunitense in Venezuela. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

