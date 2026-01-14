Trump risponde al contestatore insulto e dito medio

Durante un evento pubblico, Donald Trump ha risposto a un contestatore con un gesto offensivo e un insulto diretto, manifestando un atteggiamento provocatorio. L’incidente ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, sottolineando ancora una volta la sua natura spesso controversa e imprevedibile. Questo episodio si inserisce in un contesto di tensione e discussione politica, evidenziando le reazioni forti e le dinamiche di confronto che caratterizzano gli incontri pubblici del politico.

Jimmy Kimmel risponde a un insulto di Trump: “Signor Presidente me ne andrò quando se ne andrà lei” - I due si scontrano a distanza e anche stavolta quanto si sono detti non è passato inosservato. fanpage.it

George Clooney risponde al fulmicotone a Donald Trump, che l'aveva insultato - Donald Trump aveva ricoperto d'insulti George Clooney, dopo che quest'ultimo e sua moglie avevano avuto la cittadinanza francese. msn.com

Gli agenti dell’Ice, trasformati da Trump in una sorta di milizia personale che risponde alla sua voglia di spargere terrore, evocano ricordi orrendi - facebook.com facebook

#Cuba risponde a Trump: "Mai ricevuto compensi per i servizi di sicurezza forniti ad alcun Paese. USA un egemone criminale e incontrollato, un governo che si dedica ad attività mercenarie, ricatti o coercizioni militari contro altri Stati". Così il ministro Rodríg x.com

