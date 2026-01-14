Trump risponde al contestatore insulto e dito medio

Durante un evento pubblico, Donald Trump ha risposto a un contestatore con un gesto offensivo e un insulto diretto, manifestando un atteggiamento provocatorio. L’incidente ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, sottolineando ancora una volta la sua natura spesso controversa e imprevedibile. Questo episodio si inserisce in un contesto di tensione e discussione politica, evidenziando le reazioni forti e le dinamiche di confronto che caratterizzano gli incontri pubblici del politico.

(Adnkronos) – Donald Trump mostra il dito medio al contestatore e risponde con il più classico degli insulti, il 'fuck you'. Il presidente degli Stati Uniti, nella giornata di martedì, fa visita allo stabilimento della Ford a Dearborn, in Michigan, prima di intervenire al Detroit Economic Forum. Nella fabbrica, il presidente visita le linee di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

