Trump prova a forzare la mano per la Groenlandia Ma non è un buon affare

Recentemente, Donald Trump ha manifestato interesse per l'acquisto della Groenlandia, suscitando attenzione e discussioni. Tuttavia, questa proposta solleva diverse considerazioni economiche e geopolitiche che meritano attenzione.

Trump sfida i limiti del potere e mette alla prova le istituzioni - NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – C’è un filo rosso che lega gli Epstein files fatti uscire a gocce dal Dipartimento di Giustizia, il blitz in Venezuela ora sotto esame del Congresso, le decisioni ... italpress.com

Trump vuole annettere la Groenlandia? Ecco la risposta di Orsini

Si capirà presto se dietro la mossa di #Trump contro #Powell e la #Fed c'è una prova di forza autoritaria del presidente oppure, come sembra sempre più probabile, soprattutto debolezza e miopia x.com

TRUMP HA PERSO IL SENSO DI “AMERICA FIRST” Dopo un 2025 perso ai punti con la Cina, Trump prova a rimescolare le carte tornando alle commodity fisiche, come se il mondo non fosse mai uscito dal Novecento. Petrolio in primo piano, Venezuela com facebook

