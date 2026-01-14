Trump promette aiuto agli iraniani massacrati Mosca | Inaccettabile

Le tensioni tra Stati Uniti, Iran e Russia continuano ad aumentare, mentre i manifestanti iraniani subiscono un grave escalation delle violenze. Donald Trump ha invitato alla resistenza, promettendo supporto, mentre Mosca ha condannato le dichiarazioni, definendole inaccettabili. La situazione rimane critica, con un bilancio di vittime in crescita tra i manifestanti e un clima di forte tensione internazionale.

Salgono a dismisura le vittime tra i manifestanti. Donald li esorta: «Resistete, arriviamo». Ira della Russia. Incontro segreto Witkoff-Pahlavi nei giorni scorsi. Donald Trump ha scelto la linea dura con il governo di Teheran. Ieri, rivolgendosi direttamente ai manifestanti iraniani che stanno protestando contro il regime khomeinista, ha dichiarato: «Patrioti iraniani, continuate a protestare: prendete il controllo delle vostre istituzioni! Ricordate i nomi degli assassini e degli abusatori. Pagheranno un prezzo altissimo». «Ho annullato tutti gli incontri con i funzionari iraniani finché l’insensata uccisione dei manifestanti non cesserà. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Trump promette aiuto agli iraniani massacrati. Mosca: «Inaccettabile» Leggi anche: Trump agli iraniani: «Continuate le proteste, l'aiuto è in arrivo». Ira di Mosca: «Minacce inaccettabili». I morti sono migliaia Leggi anche: Trump agli iraniani: «Continuate le proteste, l'aiuto è in arrivo». Ira di Mosca: «Minacce inaccettabili». I morti sono diverse migliaia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Trump invita gli iraniani ad abbattere il regime degli Ayatollah e promette l’aiuto USA; Fantapolitica imperiale; Iran in rivolta, migliaia di morti e Trump promette: “Aiuto in arrivo, prendete il controllo delle istituzioni”; Iran, strage nelle piazze: fino a 12mila morti. Trump promette aiuti alla protesta, l’ira di Mosca. Iran, strage nelle piazze: fino a 12mila morti. Trump promette aiuti alla protesta, l’ira di Mosca - Iran nel caos: sta vivendo il più grande massacro della sua storia per la feroce repressione del regime contro le proteste popolari. msn.com

Trump agli iraniani: 'Aiuti in arrivo'. Si temono 12 mila morti. Teheran avvia le esecuzioni - Un incendio durante le proteste a TeheranTrump valuta le opzioni, la Russia: 'Un nuovo attacco avrebbe conseguenze disastrose'. ansa.it

Trump agli iraniani: «Prendete il controllo. Arrivano i rinforzi» - «Conservate i nomi dei vostri assassini, pagheranno un prezzo alto». msn.com

Trump minaccia l'Iran, Teheran mette in guardia dal caos regionale

#Iran, #Trump promette aiuti e minaccia: "se impiccate, interveniamo". Oggi le prime esecuzioni dei manifestanti x.com

Trump promette "aiuti" all'Iran: si salvi chi può Leggi il Fatto Quotidiano https://ilfat.to/primapagina facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.