Trump | Le uccisioni in Iran sono finite

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che le uccisioni e le esecuzioni in Iran si sono interrotte, riferendosi alle recenti rivolte e alla repressione del regime. Dalla sua residenza di Washington, Trump ha commentato la situazione nel paese, sottolineando un’apparente stabilità rispetto ai momenti di tensione precedenti. Questa affermazione si inserisce nel contesto delle complesse dinamiche politiche e sociali dell’Iran, ancora oggetto di attenzione internazionale.

Il presidente Donald Trump torna sulle rivolte in Iran e la dura repressione del regime. Dal suo Studio Ovale, il presidente Usa ha affermato che le "uccisioni in Iran e le esecuzioni si sono fermate". E poi ha aggiunto: “Lo scopriremo, sono sicuro che, se succederà, saremo tutti molto turbati. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Iran in fiamme tra rivolte e uccisioni, Rubio tuona: “Usa sostengono questo coraggioso popolo” Leggi anche: Perché sono scoppiate le proteste in Iran, i motivi all’origine e cosa vuole fare Trump La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Iran all’Onu: Usa e Israele responsabili per morti di civili. Possibili fino a 20.000 vittime; Un massacro, migliaia di uccisi in Iran. Trump: «Stiamo arrivando»; Iran, centinaia di morti. Casa Bianca: 'Trump valuta anche raid'; Trump agli iraniani: 'Aiuti in arrivo'. Si temono 12 mila morti. Teheran avvia le esecuzioni. Iran, si temono 12mila morti: scattano anche le esecuzioni. Trump: “Continuate a protestare, gli aiuti sono in arrivo” - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incitato gli iraniani a continuare a manifestare e a “prendere il controllo delle istituzioni”, mentre il segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato ... blitzquotidiano.it

Trump, 'uccisioni in Iran si sono fermate, nessun piano di esecuzioni' - "Siamo stati informati che le uccisioni in Iran si stanno fermando, si sono fermate, e non ci sono piani di esecuzioni". gazzettadiparma.it

Iran, carneficina tra i manifestanti. Trump: "Continuate a protestare, aiuti in arrivo. Stranieri via dal Paese? Buona idea" - Trump invita i ‘patrioti’ iraniani a continuare le proteste e ad occupare le istituzioni. adnkronos.com

Trump in un tweet drammatico: "Patrioti iraniani, continuate a protestare - prendete il controllo delle vostre istituzioni!!! Pagheranno un prezzo altissimo. Ho annullato tutti i colloqui con i funzionari iraniani finché non cesseranno le uccisioni insensate dei man facebook

L’Ice tra soldi, uccisioni e abusi: la macchina della violenza anti migranti negli Usa di Trump x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.