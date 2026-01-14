Trump invita il popolo dell’Iran alla resistenza | Gli aiuti sono in arrivo

In Iran, le proteste contro il regime continuano a crescere, con una repressione sempre più dura. A due settimane dall’inizio delle manifestazioni, il bilancio delle vittime si avvicina alle duemila, secondo fonti ufficiali. Nel contesto di questa situazione, Donald Trump ha invitato il popolo iraniano alla resistenza, annunciando che gli aiuti sono in arrivo, in un tentativo di sostenere le proteste e la lotta per i diritti civili nel paese.

Le proteste in Iran contro il regime stanno diventando sempre più grandi e violente. A due settimane dall’inizio dell’insurrezione popolare, quasi duemila persone hanno perso la vita, secondo i numeri della ong Hrana. Stando a quanto riferiscono i media d’opposizione, invece, i morti sarebbero oltre dodicimila. Nonostante la repressione da parte del governo si stia facendo sempre maggiore, Donald Trump ha invitato i manifestanti a continuare, promettendo l’arrivo di aiuti; un chiaro segnale -o almeno così sembra- che il presidente degli Stati Uniti sarebbe pronto ad autorizzare un’azione militare contro Teheran. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

