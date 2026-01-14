Trump incoraggia i protestanti in Iran | Continuate presto gli aiuti Ma a cosa si riferisce davvero?

Da due settimane, l’Iran è al centro di proteste di vasta scala contro il governo degli ayatollah. In questo contesto, l’ex presidente Donald Trump ha espresso supporto ai manifestanti protestanti, invitandoli a continuare e promettendo aiuti imminenti. Ma quali sono le reali intenzioni dietro queste dichiarazioni e quale impatto potrebbero avere sulla situazione politica in Iran? Analizziamo i fatti e le possibili conseguenze di questa presa di posizione.

Da due settimane l'Iran è scosso da proteste di massa contro il governo degli ayatollah. Donald Trump ha deciso di schierarsi apertamente con chi scende in piazza, lanciando messaggi che hanno fatto discutere il mondo intero. Sul suo social Truth, il presidente americano ha scritto un appello diretto: "Patrioti iraniani, continuate a manifestare e prendete il controllo delle istituzioni". Ha poi aggiunto una promessa che suona quasi come una minaccia: "L'aiuto è in arrivo". Trump ha anche chiesto ai manifestanti di annotare i nomi di chi li sta reprimendo violentemente, perché "pagheranno un prezzo alto".

