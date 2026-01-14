Trump incita le piazze in Iran | Prendete il controllo Stanno arrivando gli aiuti
L'ex presidente americano Donald Trump ha recentemente invitato le proteste in Iran a prendere il controllo e ha minacciato di punire coloro che, a suo avviso, sono coinvolti in atti violenti. La sua posizione ha generato incertezza sulle future mosse politiche, lasciando spazio a interpretazioni sul possibile impatto interno e internazionale. Le dichiarazioni di Trump si inseriscono in un contesto di tensione crescente legato alle recenti manifestazioni nel paese.
«Conservate i nomi dei vostri assassini, pagheranno un prezzo alto». Incertezza sulle mosse del presidente: «Le scoprirete». La Russia: inaccettabile. Witkoff incontra in segreto il figlio dello Scià. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Trump incita le piazze in Iran: «Prendete il controllo. Stanno arrivando i rinforzi»
Leggi anche: Migliaia di morti in Iran, Trump rompe gli indugi: "Gli aiuti stanno arrivando"
Iran, Trump ai manifestanti: L'aiuto è in arrivo. Migliaia i morti nelle proteste; Iran, Trump incita le proteste: Avanti tutta, aiuti sono in arrivo; Trump minaccia l’Iran e incita gli iraniani (di G. Belardelli); “Aiuti in arrivo” - Iran, Trump ai rivoltosi: “Prendetevi le istituzioni”.
Trump incita le piazze in Iran: «Prendete il controllo. Stanno arrivando i rinforzi» - «Conservate i nomi dei vostri assassini, pagheranno un prezzo alto». msn.com
Iran, Trump ai manifestanti: "Continuate a protestare, aiuti in arrivo" - Trump invita i ‘patrioti’ iraniani a continuare le proteste e ad occupare le istituzioni. adnkronos.com
In Iran si temono '12 mila morti'. Trump: 'Avanti con le proteste, presto gli aiuti'. L'ira di Mosca - Un incendio durante le proteste a TeheranTrump valuta le opzioni, la Russia: 'Un nuovo attacco avrebbe conseguenze disastrose'. ansa.it
Trump incita le piazze in Iran: «Prendete il controllo. Stanno arrivando i rinforzi» x.com
Iran, Trump incita i manifestanti: “Prendete il controllo delle istituzioni, l’aiuto sta arrivando”. La protesta e “le 12mila vittime”. Tajani convoca ambasciatore iraniano” Cremlino replica a presidente Usa: "Minacce inaccettabili" - https://www.ilriformista.it/iran-trump - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.