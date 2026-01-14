Trump incita le piazze in Iran | Prendete il controllo Stanno arrivando gli aiuti

L'ex presidente americano Donald Trump ha recentemente invitato le proteste in Iran a prendere il controllo e ha minacciato di punire coloro che, a suo avviso, sono coinvolti in atti violenti. La sua posizione ha generato incertezza sulle future mosse politiche, lasciando spazio a interpretazioni sul possibile impatto interno e internazionale. Le dichiarazioni di Trump si inseriscono in un contesto di tensione crescente legato alle recenti manifestazioni nel paese.

«Conservate i nomi dei vostri assassini, pagheranno un prezzo alto». Incertezza sulle mosse del presidente: «Le scoprirete». La Russia: inaccettabile. Witkoff incontra in segreto il figlio dello Scià. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

