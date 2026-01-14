Trump incita i rivoltosi in Iran | Resistete gli aiuti arriveranno presto

Il movimento di protesta in Iran, in corso da oltre 18 giorni, coinvolge cittadini che chiedono riforme e un cambiamento nel governo. Nel contesto di questa situazione, l’ex presidente americano Donald Trump ha incoraggiato i rivoltosi a resistere, affermando che gli aiuti sarebbero presto in arrivo. La protesta si concentra sulla richiesta di fine del regime degli Ayatollah e sul ritorno degli eredi dello Scià Pahlevi.

L'Iran continua la sua rivolta contro il regime degli Ayatollah. Ormai da 18 giorni, il Paese continua a manifestare senza sosta, chiedendo la rimozione del governo attuale e un ritorno degli eredi dello Scià Pahlevi. Una richiesta sostenuta dall'amministrazione di Donald Trump, che ormai da settimane controlla con attenzione le evoluzioni delle proteste.

