Trump ha ricevuto una lista con 50 obiettivi militari
L'amministrazione Trump ha ricevuto una lista di 50 obiettivi militari di alto valore, mentre il presidente sta valutando un possibile intervento in Iran. La decisione finale dipende dalle valutazioni strategiche e dalle implicazioni politiche di questa operazione. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione alle dinamiche internazionali e alla stabilità regionale.
L'amministrazione Trump ha ricevuto una lista di obiettivi militari "di alto valore", mentre il presidente sta valutando un attacco all'Iran. La United Against Nuclear Iran, un'organizzazione no-profit con sede a Washington, ha compilato un dossier con 50 obiettivi e lo ha consegnato ai. 🔗 Leggi su Today.it
