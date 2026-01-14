Trump contestato da un operaio replica mostrando il dito medio

Durante una visita allo stabilimento Ford di Dearborn, nel Michigan, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato contestato da un operaio iscritto al sindacato, che ha reagito mostrando il dito medio. L'episodio ha attirato l'attenzione dei media, evidenziando le tensioni presenti tra il leader e alcune categorie di lavoratori. La scena si inserisce nel contesto di dinamiche complesse tra politica e ambiente industriale negli Stati Uniti.

Roma, 14 gen. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato contestato da un lavoratore iscritto al sindacato durante la visita a uno stabilimento della Ford a Dearborn, nel Michigan, e ha risposto alzando il dito medio. Lo riporta la stampa americana. Il contestatore, identificato come TJ Sabula, ha bollato Trump come "protettore di pedofili", in una allusione alla gestione da parte dell'amministrazione americana dei dossier Epstein. Trump ha risposto, secondo la lettura del suo labiale, con un'espressione volgare e mostrando il dito medio all'operaio. Sabula, 40 anni, è stato sospeso dal lavoro in attesa di un'indagine, ma ha dichiarato di "non avere alcun rimorso".

Gennaio 2026, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che risponde in questo modo ad una contestazione di un operaio della Ford. x.com

Non sono le bombe, ma poco ci manca. Il 12 gennaio Trump ha annunciato che ogni Paese che farà affari con la Repubblica Islamica dell'Iran si vedrà imporre un dazio aggiuntivo del 25% su qualsiasi scambio commerciale con gli Stati Uniti.

