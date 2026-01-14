Trump | Arrestata la talpa Usa che ha informato dell' attacco in Venezuela

Donald Trump ha annunciato l’arresto di una persona ritenuta responsabile della fuga di notizie sull’operazione militare in Venezuela. Si tratta di un collaboratore del Pentagono, attualmente in custodia, accusato di aver divulgato informazioni riservate sulla difesa nazionale. Questa vicenda evidenzia le tensioni interne e la gestione delle security cleave all’interno delle istituzioni statunitensi.

Donald Trump ha annunciato che la persona responsabile della fuga di notizie sul Venezuela è stata identificata e si trova in carcere, riferendosi a un collaboratore del Pentagono arrestato e accusato di detenzione illegale di informazioni relative alla difesa nazionale in merito all’operazione contro Caracas. «Il responsabile della fuga di notizie è stato trovato e ora è in prigione, un altro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

