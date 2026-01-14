Trump all’Iran | Azioni molto forti se il governo impicca i manifestanti

L’attenzione internazionale si concentra sulla possibile risposta degli Stati Uniti alle recenti tensioni in Iran, in particolare alle dichiarazioni di Donald Trump riguardo alle azioni nei confronti del governo iraniano. Dopo le parole del presidente americano, tutti si interrogano sulle eventuali misure che potrebbe adottare e sulle conseguenze di un intervento statunitense in una situazione di crescente instabilità nel paese.

Tutti gli occhi sono puntati sulla Casa Bianca per vedere quali azioni Donald Trump potrebbe decidere di intraprendere contro l’ Iran. Da giorni il presidente americano minaccia di intervenire contro la violenta repressione delle manifestazioni anti-regime, in corso da oltre due settimane. Martedì sera, in un’intervista alla Cbs, Trump ha aggiunto che gli Stati Uniti reagiranno se il governo procederà con le esecuzioni capitali degli arrestati. Alla domanda sulle impiccagioni che, secondo diverse segnalazioni, potrebbero iniziare a breve, il presidente ha risposto: «Prenderemo misure molto forti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump all’Iran: «Azioni molto forti se il governo impicca i manifestanti» Leggi anche: Iran: Trump, 'azioni molto forti se governo impicca i manifestanti' Leggi anche: Bagno di sangue in Iran. Trump: "Valutiamo azioni molto forti", Khamenei lo attacca: "Sarà rovesciato" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Trump, 'se l'Iran impiccherà i manifestanti azioni molto forti' - Gli Stati Uniti intraprenderanno "azioni molto forti" se l'Iran impiccherà i manifestanti. ansa.it

Trump alza il tiro sull’Iran: “Valutiamo opzioni molto forti”, Teheran risponde con minacce e accuse - WASHINGTON DC – Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a crescere, alimentate dalle proteste antigovernative in corso nel Paese mediorientale e dalle dichiarazioni sempre più dure del president ... italynews.it

L'azione militare in Venezuela "inizierà molto presto", dice Trump. E avverte Colombia - Trump ha annunciato che l'azione militare contro i cartelli della droga in territorio venezuelano non solo “inizierà molto presto”, ma anche che gli Stati Uniti potrebbero colpire allo stesso modo in ... ilfoglio.it

“I principali assassini del popolo iraniano sono Trump e Netanyahu”. È la risposta, l’unica, arrivata ieri da Teheran a Donald Trump, affidata a un breve post del segretario del Consiglio di sicurezza nazionale dell’Iran, Ali Larijani. Mosca è intervenuta, a parole, facebook

Iran, Trump e la promessa “stiamo arrivando”: i rischi della svolta sul regime change Ascolta la puntata di oggi di 'Scanner' x.com

