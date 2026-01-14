Trump agli iraniani | arriviamo L’appello del tycoon ai manifestanti | Prendetevi le vostre istituzioni

Donald Trump ha rivolto un messaggio ai manifestanti iraniani, invitandoli a prendere in mano le proprie istituzioni. Il presidente statunitense ha sottolineato che gli Stati Uniti sono pronti ad agire, senza specificare le modalità. L’appello si inserisce nel contesto di crescenti tensioni tra Washington e Teheran, evidenziando l’interesse internazionale per la crisi politica in Iran e le possibili implicazioni future.

Roma, 14 gennaio 2026 – Il presidente Usa Donald Trump avverte l’Iran: l’America si sta attivando. Anche se non dice come. Nel mondo si moltiplicato reazioni e preoccupazioni, mentre il bilancio di queste oltre due settimane di protesta, secondo alcuni funzionari di Teheran citati dal New York Times, potrebbero essere oltre 3mila le vittime delle proteste. Iran, l'Onu "inorridita" denuncia la repressione contro i manifestanti Donald in campo. Con un messaggio sul suo social Truth, il presidente Trump ha intimato al popolo iraniano di non cedere, perché l’aiuto ’sta arrivando’. "Patrioti iraniani – si legge su Truth –, continuate a protestare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump agli iraniani: arriviamo. L’appello del tycoon ai manifestanti: “Prendetevi le vostre istituzioni” Leggi anche: Iran, Trump ai manifestanti: “occupate le istituzioni, aiuti in arrivo” Leggi anche: Trump agli iraniani: "Continuate le proteste, prendete il controllo del Paese. L'aiuto è in arrivo". I media di opposizione: 12mila morti Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. RIVOLTE IN IRAN/ L'obiettivo è dividere il Paese in piccoli stati sotto il controllo di Israele e; SONDAGGI/ Italiani e Iran, per il 21% l’atomica è un diritto ma il 50% è contrario alla guerra. Trump agli iraniani: arriviamo. L’appello del tycoon ai manifestanti: “Prendetevi le vostre istituzioni” - Gli interventi allo studio del Pentagono: dai missili a lungo raggio ai raid informatici. quotidiano.net

Trump agli iraniani: «Prendete il controllo. Arrivano i rinforzi» - «Conservate i nomi dei vostri assassini, pagheranno un prezzo alto». corriere.it

Iran Trump agli iraniani: «Resistete, l'aiuto è in arrivo!». Scatta l'ira di Mosca e l'irritazione di Pechino - Donald Trump rompe gli indugi sull'Iran, dopo che il dipartimento di stato Usa ha invitato gli americani a lasciare subito il Paese: prima minaccia dazi al 25% a chiunque commerci con Teheran, poi can ... bluewin.ch

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump propone un tetto del 10% agli interessi sulle carte di credito. Sembra una vittoria per i consumatori, ma le banche tremano e i mercati crollano. Video a cura di @angelicamiglio #Trump #Usa #Economia #IlSole x.com

Il Sole 24 ORE. . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump propone un tetto del 10% agli interessi sulle carte di credito. Sembra una vittoria per i consumatori, ma le banche tremano e i mercati crollano. Meno interessi significa davvero più giustizia…o meno - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.