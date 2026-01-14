Truffa Ecobonus confermata misura cautelare per Mauro Russo
Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato la misura cautelare per Mauro Russo, respingendo il ricorso presentato dalla difesa. La vicenda riguarda una presunta truffa legata all’Ecobonus, con approfondimenti giudiziari in corso ad Avellino. Questo sviluppo rappresenta un passaggio importante nel procedimento, che si inserisce in un quadro più ampio di indagini sulla gestione delle misure fiscali.
AVELLINO – La vicenda giudiziaria che riguarda Mauro Russo registra un nuovo sviluppo. Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato la seconda misura cautelare disposta dal Gip di Avellino, Antonio Sicuranza, respingendo il ricorso presentato dalla difesa. La decisione segue l’esame delle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
