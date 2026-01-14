Trovata morta sul letto verifiche sui lividi che erano presenti sul collo

Una donna di 63 anni, trovata morta nel suo letto a Maiolati Spontini, è stata scoperta dal figlio. Sul suo corpo sono stati rilevati lividi sul collo. La Procura di Ancona ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, al momento senza sospetti specifici. La donna aveva un appuntamento con un trattamento sanitario in ospedale poche ore prima della sua morte.

Trovata morta in casa dal figlio con cui viveva, a poche ore dal trattamento sanitario cui doveva essere sottoposta in ospedale, la Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, a carico di ignoti, sul caso della donna di 63 anni ex operatrice sanitaria di Maiolati Spontini. Un atto dovuto compiuto dal pubblico ministero Marco Pucilli finalizzato a disporre l'autopsia sul corpo e chiarire la natura dei lividi riscontrati al collo della vittima. I segni infatti potrebbero essere delle ipostasi, macchie di colore violaceo che si formano quando sopraggiunge la morte ma per escludere ogni dubbio, anche quello di un atto violento, saranno necessari i riscontri del medico legale.

