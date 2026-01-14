Trivigliano viola i divieti si ubriaca e picchia l' anziana madre Arrestato 58enne

A Trivigliano, un uomo di 58 anni è stato arrestato dopo aver violato i divieti, assunto alcolici e aggredito verbalmente e fisicamente l'anziana madre. L'intervento tempestivo dei vicini e delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze più gravi. L'episodio evidenzia l'importanza della collaborazione comunitaria nel prevenire situazioni di rischio e tutela delle persone vulnerabili.

Poteva finire in tragedia se non fosse stato per l’udito attento dei vicini e la reazione immediata dei Carabinieri. A Trivigliano, la tranquillità del piccolo borgo nel nord della Ciociaria è stata spezzata da un grave episodio di violenza domestica che ha portato all'arresto di un 58enne del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

