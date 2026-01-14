Trevor Noah condurrà i Grammy Awards per l’ultima volta

Trevor Noah condurrà per l’ultima volta i Grammy Awards nel 2026. La CBS ha annunciato che sarà alla guida della cerimonia per la sesta volta consecutiva. Il comico sudafricano, noto anche per il suo ruolo nel Daily Show, porterà sul palco della Crypto la sua esperienza e il suo stile distintivo, offrendo agli spettatori un momento di approfondimento e riflessione nel contesto di uno degli eventi musicali più importanti dell’anno.

Cbs ha confermato Trevor Noah alla conduzione dei Grammy Awards 2026: sarà la sesta apparizione consecutiva del comico sudafricano, ex presentatore del Daily Show, sul palco della Crypto.com di Los Angeles che ospiterà l’evento il prossimo primo febbraio. «Sono felicissimo di dare il benvenuto ancora una volta a Trevor per la sua sesta e purtroppo ultima volta », ha dichiarato Ben Winston, produttore esecutivo della manifestazione che premia il meglio della musica internazionale. «È stato un presentatore fenomenale, il migliore dello show. Il suo impatto è stato spettacolare, non vediamo l’ora di farlo assieme un’ultima volta». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trevor Noah condurrà i Grammy Awards per l’ultima volta Leggi anche: Grammy Awards 2026, chi annuncerà le nomination? Leggi anche: Justin Bieber conquista 4 nomination ai Grammy Awards 2026 La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Grammy Awards 2025, chi è il conduttore Trevor Noah - Il comico statunitense, tra l’altro candidato per il Best Comedy Album, tornerà per il quinto anno di fila e sarà anche produttore dello show. lettera43.it Grammy Awards 2024, Trevor Noah alla conduzione per la quarta volta - com Arena di Los Angeles ospiterà l’evento in programma il 4 febbraio 2024 Trevor Noah sarà ... tg24.sky.it Trevor Noah torna alla conduzione dei Grammy - Trevor Noah tornerà il 2 febbraio alla conduzione dei Grammy per il quinto anno consecutivo forte di un progressivo aumento dei ratings della diretta tv. ansa.it Millie. Noah. Gaten. Finn. Caleb. Sadie. facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.