Treviso porta a casa ordigno della Prima Guerra Mondiale ma gli esplode tra le mani | morto
Un uomo di Treviso ha riportato a casa un ordigno risalente alla Prima Guerra Mondiale, ma durante il tentativo di maneggiarlo, l’ordigno è esploso, causando la sua morte. L’incidente sottolinea i rischi legati alla manipolazione di materiali bellici di epoca storica ancora presenti nel territorio. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto, raccomandando cautela e interventi professionali in situazioni simili.
(Adnkronos) – Ha portato a casa un ordigno della Prima Guerra Mondiale, ma gli è esploso tra le mani, uccidendolo. E' la tragica fine di un 56enne di Valdobbiadene nel Trevigiano. L'uomo lo stava maneggiando nel suo ricovero attrezzi. Sul posto sono arrivati anche gli artificieri dei carabinieri per mettere in sicurezza l'intero sito prima . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
