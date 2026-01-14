Treviso porta a casa ordigno della Prima Guerra Mondiale ma gli esplode tra le mani | morto

Da periodicodaily.com 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di Treviso ha riportato a casa un ordigno risalente alla Prima Guerra Mondiale, ma durante il tentativo di maneggiarlo, l’ordigno è esploso, causando la sua morte. L’incidente sottolinea i rischi legati alla manipolazione di materiali bellici di epoca storica ancora presenti nel territorio. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto, raccomandando cautela e interventi professionali in situazioni simili.

(Adnkronos) – Ha portato a casa un ordigno della Prima Guerra Mondiale, ma gli è esploso tra le mani, uccidendolo. E' la tragica fine di un 56enne di Valdobbiadene nel Trevigiano.  L'uomo lo stava maneggiando nel suo ricovero attrezzi. Sul posto sono arrivati anche gli artificieri dei carabinieri per mettere in sicurezza l'intero sito prima . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Treviso, porta a casa un ordigno della Prima guerra mondiale ma gli esplode tra le mani: morto 56enne

Leggi anche: Porta a casa una bomba della Prima Guerra Mondiale: l’ordigno gli esplode in mano, morto 56enne a Treviso

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

VIDEO | Bomba day, il momento dell'esplosione dell'ordigno recuperato a Milazzo.

treviso porta casa ordignoTragedia a Treviso, porta a casa un ordigno della Prima guerra mondiale: gli esplode in mano e muore - Un appassionato collezionista di reperti storici è tragicamente deceduto a causa dell'esplosione di un ordigno bellico rinvenuto nella sua abitazione. notizie.it

treviso porta casa ordignoPorta a casa una bomba della Prima Guerra Mondiale: l’ordigno gli esplode in mano, morto 56enne a Treviso - Un collezionista di reperti bellici, Attilio Frare, 56 anni, è morto il 14 gennaio a Guia di Valdobbiadene nell’esplosione di un ordigno della Prima ... fanpage.it

treviso porta casa ordignoTragedia a Treviso: esplosione di ordigno bellico provoca un morto e feriti - Un appassionato collezionista di reperti storici è tragicamente deceduto a causa dell'esplosione di un ordigno bellico rinvenuto nella sua abitazione. notizie.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.