Treviso porta a casa ordigno della Prima Guerra Mondiale ma gli esplode tra le mani | morto

Un uomo di Treviso ha riportato a casa un ordigno risalente alla Prima Guerra Mondiale, ma durante il tentativo di maneggiarlo, l’ordigno è esploso, causando la sua morte. L’incidente sottolinea i rischi legati alla manipolazione di materiali bellici di epoca storica ancora presenti nel territorio. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto, raccomandando cautela e interventi professionali in situazioni simili.

Porta a casa una bomba della Prima Guerra Mondiale: l’ordigno gli esplode in mano, morto 56enne a Treviso - Un collezionista di reperti bellici, Attilio Frare, 56 anni, è morto il 14 gennaio a Guia di Valdobbiadene nell’esplosione di un ordigno della Prima ... fanpage.it

Tragedia a Treviso: esplosione di ordigno bellico provoca un morto e feriti - Un appassionato collezionista di reperti storici è tragicamente deceduto a causa dell'esplosione di un ordigno bellico rinvenuto nella sua abitazione. notizie.it

Stasera a San Nicolò abbiamo vissuto una bellissima esperienza. La dimostrazione del Pendolo di Foucault è stata promossa dall’Ateneo di Treviso, che da tempo porta avanti iniziative di divulgazione scientifica aperte alla città, in collaborazione con il Muse facebook

Treviso si porta sull’ 80-74 2 minuti al termine #TreVar #NoiSiamoVarese x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.