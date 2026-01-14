Treviso incidente mortale a Maserada | camion si ribalta e travolge un furgone

A Maserada, Treviso, si è verificato un incidente mortale coinvolgendo un camion e un furgone Doblò. L’incidente è stato causato da un’invasione di corsia da parte di un’auto condotta da un’anziana, che ha portato al ribaltamento del camion e al tragico decesso del conducente del furgone. Le autorità stanno indagando sulle dinamiche dell’incidente.

La vittima è il conducente di un Doblò. L'impatto dopo l'invasione di corsia da parte di un'auto guidata da un'anziana. TREVISO | Camion si rovescia per evitare frontale e schiaccia furgone, un morto; Anziana muore, Comune in tribunale per recuperare i 47mila euro anticipati. Dopo il frontale con un'auto, il camion si ribalta e schiaccia un furgoncino: c'è una vittima - Per estrarre il corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco

Incidente frontale tra auto e camion, il tir si ribalta e schiaccia un Doblò: 62enne morto sul colpo, due donne ferite - Incidente frontale nella giornata di oggi, mercoledì 14 gennaio, in via Piave a Salettuol, frazione di Maserada, in provincia di Treviso, dove un'auto ... ilgazzettino.it

Camion si ribalta per evitare un frontale e schiaccia un furgone: morto un 70enne - Trasportate in ospedale le altre due persone coinvolte nello schianto ... corrieredelveneto.corriere.it

L’incidente è avvenuto sabato pomeriggio. Il 26enne, risidente a Treviso, ha riportato alcuni graffi e diverse ferite facebook

