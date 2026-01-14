Treviso a 10 mesi mangia hashish e viene ricoverata | genitori decidono dimissioni contro parere medico
Una bambina di dieci mesi è stata ricoverata dopo aver ingerito accidentalmente hashish contenuto in un biscotto. I genitori, nonostante il parere medico, hanno deciso di portarla a casa. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza dei bambini e sulla gestione delle sostanze potenzialmente dannose in ambito domestico.
(Adnkronos) – Una bambina di dieci mesi si è sentita male dopo aver accidentalmente mangiato un biscotto all’hashish. L’episodio è accaduto ai primi di dicembre ma è stato confermato solo oggi dall’azienda sanitaria di Treviso. Quel giorno la piccola è stata accompagnata in serata al pronto soccorso dai genitori, preoccupati per lo stato di sonnolenza . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Treviso, a 10 mesi mangia hashish e viene ricoverata: genitori decidono dimissioni contro parere medico - L'ingestione sarebbe stata accidentale ma il caso è stato segnalato all'autorità giudiziaria e ai servizi sociali ... adnkronos.com
Bambina di 10 mesi mangia un biscotto all'hashish e non riesce più a svegliarsi: come sta dopo il ricovero in ospedale - Bambina di 10 mesi ingerisce dell'hashish trovato in casa, forse mangiando un biscotto, e non riesce più a svegliarsi. msn.com
Bimba di 10 mesi mangia un biscotto all’hashish e finisce in ospedale a Treviso - Dopo l’osservazione in terapia intensiva è stata ricoverata per diversi giorni in pediatria. fanpage.it
