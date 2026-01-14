Treviso a 10 mesi mangia hashish e viene ricoverata | genitori decidono dimissioni contro parere medico

Una bambina di dieci mesi è stata ricoverata dopo aver ingerito accidentalmente hashish contenuto in un biscotto. I genitori, nonostante il parere medico, hanno deciso di portarla a casa. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza dei bambini e sulla gestione delle sostanze potenzialmente dannose in ambito domestico.

