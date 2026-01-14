Treno soppresso binario sbagliato e convoglio per Como invece che per Milano | pendolari ostaggi sulla Asso-Milano
Pendolari sulla linea Asso-Milano affrontano frequenti disservizi, tra treni soppressi, indicazioni confuse e cambi di binario all’ultimo minuto. Una mattinata che avrebbe dovuto essere semplice si trasforma in una difficile prova di pazienza, evidenziando le criticità nel servizio ferroviario e la necessità di miglioramenti per garantire affidabilità e puntualità.
Un viaggio che doveva durare poco più di un’ora si trasforma nell’ennesima odissea per i pendolari. Tra treni soppressi, informazioni contraddittorie e cambi di binario all’ultimo secondo, la mattinata sulla linea Asso-Milano diventa una prova di resistenza. È il racconto di questa mattina 14. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Treno soppresso da Roma a Formia: il Codacons interviene accanto ai pendolari per chiederne il ripristino
Leggi anche: Treno soppresso sulla Roma-Formia, interviene anche il sindaco: “Venga ripristinato”
Caos treni a Bari, la denuncia: «Passeggeri costretti a continui spostamenti tra i binari per mancanza di info» - Momenti di frustrazione e confusione questa settimana alla stazione di Bari Centrale, dove passeggeri e turisti sono stati protagonisti di una vicenda esemplificativa dei disagi che possono ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Linee Flegree - Rettifica soppressione Il treno 9101 delle ore 10:32 da Bagnoli per Montesanto è soppresso da Bagnoli a Fuorigrotta. facebook
Buone notizie per i pendolari della linea Arezzo–Firenze: il treno regionale 18754 Arezzo–Firenze, soppresso nei giorni feriali, sarà ripristinato a partire dalla terza settimana di gennaio bit.ly/treno18754 x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.