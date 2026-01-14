In questa prima puntata, esploriamo la tratta Bologna-Vignola per analizzare lo stato di degrado che caratterizza alcune stazioni e treni. Attraverso un reportage accurato, evidenziamo le criticità e le condizioni attuali, offrendo uno sguardo obiettivo sulla situazione del trasporto pubblico locale. Un'analisi utile per comprendere le sfide e le criticità del sistema ferroviario in questa area.

In questa prima puntata abbiamo percorso la tratta Bologna-Vignola per raccontare il degrado che affligge stazioni e treni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Treni e stazione di Bologna, viaggio nel degrado: video reportage

