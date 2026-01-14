Treni e stazione di Bologna il viaggio della paura | video reportage

In questa prima puntata del nostro reportage, esploriamo la tratta Bologna-Vignola per analizzare lo stato di degrado che interessa le stazioni e i mezzi di trasporto ferroviario. Attraverso immagini e testimonianze, evidenziamo le criticità e le condizioni attuali, offrendo uno sguardo obiettivo sulla situazione dei treni e delle stazioni in questa zona.

In questa prima puntata abbiamo percorso la tratta Bologna-Vignola per raccontare il degrado che affligge stazioni e treni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Treni e stazione di Bologna, il viaggio della paura: video reportage Leggi anche: Treni e stazione di Bologna, viaggio nel degrado: video reportage Leggi anche: Il lato oscuro della stazione di Bologna: un viaggio nel degrado tra pipe da crack e sangue Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Treni ad alta velocità, 24 e 25 gennaio giorni critici: almeno un'ora in più di viaggio per i lavori al nodo di Firenze; Terremoto tra Faenza e Forlì, la circolazione ferroviaria precedentemente sospesa è tornata regolare; Verifiche sulla linea Adriatica per un presunto investimento: rallentamenti e ritardi sui treni; C’è stato un omicidio alla stazione di Bologna. Treni e stazione di Bologna, il viaggio della paura: video reportage - Storie di origini, ritorni e scelte definitive: dal romanzo storico al noir psicologico, cinque nuove uscite per dare profondità al tuo ... ilrestodelcarlino.it

In viaggio sui nostri treni, tra coltelli e minacce - L'omicidio del capotreno ha acceso i riflettori sui frequenti episodi di violenza nelle stazioni e sui convogli. bolognatoday.it

Treni e stazione di Bologna, viaggio nel degrado: video reportage - Francesca Tocca a Verissimo racconta la separazione da Raimondo: «Mi ha mancato di rispetto tante volte. msn.com

La Provincia Unica TV. . Violenza sui treni e in stazione, due gli episodi registrati a Lecco nel giro di pochi giorni. “Non sono fatti isolati” dicono i tassisti, che chiedono più controlli delle forze dell’ordine facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.