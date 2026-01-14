Treni e disagi la provocazione di Jonny Crosio | Non pagate più il biglietto!

Jonny Crosio denuncia il grave disagio causato da Trenord sulla linea Tirano-Milano, invitando gli utenti a riflettere sulla qualità del servizio. La sua provocazione, “Non pagate più il biglietto!”, mira a sensibilizzare sulle problematiche persistenti e sull’insoddisfazione dei pendolari. Una presa di posizione che invita a considerare le modalità di tutela dei diritti dei viaggiatori in un contesto di continui disservizi.

“Il profondo e ininterrotto disagio prodotto da Trenord sulla linea Tirano-Milano ha superato il livello di guardia. Siamo di fronte a una situazione che giustificherebbe pienamente una “disobbedienza civile” da parte dei pendolari”. Lo dichiara Jonny Crosio, Vice Segretario Federale di Patto per. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

