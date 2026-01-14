Trekking in Salento tra i due mari - via Francigena

Il trekking in Salento tra i due mari segue il percorso della Via Francigena, partendo da Lecce e arrivando a Santa Maria di Leuca. Attraversando paesaggi costieri, si attraversano zone della costa adriatica e dello Ionio, offrendo un'esperienza di cammino immersa nella natura e nella storia di questa regione. Un itinerario che permette di scoprire la varietà del paesaggio salentino, tra mare e terra, con un approccio rispettoso e tranquillo.

Da Lecce, raggiunta la costa adriatica, camminiamo fino a Santa Maria di Leuca, de Finibus Terrae della Via Francigena sul Mar Ionio. Camminare in Salento lungo costa è un viaggio a piedi meraviglioso, da Lecce a Santa Maria di Leuca, de Finibus Terrae della Via Francigena in Europa. Seguendo la. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

