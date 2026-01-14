Travaglio smentisce Bocchino | La leggenda dei magistrati impuniti non regge ai fatti chi non paga mai sono i politici Su La7

Durante la trasmissione Otto e mezzo su La7, Marco Travaglio ha risposto a Italo Bocchino, smentendo la presunta impunità dei magistrati. Il giornalista ha sottolineato che, contrariamente alla leggenda diffusa, i politici sono spesso coloro che evitano conseguenze, mentre i magistrati rispettano le leggi. Il confronto ha focalizzato temi come la riforma Nordio e il ruolo della magistratura nel sistema italiano.

Botta e risposta a Otto e mezzo (La7) tra il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e l'ex parlamentare del Pdl Italo Bocchino sulla riforma Nordio e sulla magistratura. Secondo il direttore editoriale del Secolo d'Italia, i magistrati non pagano mai per i propri errori, motivo per il quale è necessario istituire un'Alta Corte disciplinare. "Questa è l'unica categoria nei confronti della quale non c'è disciplina – accusa Bocchino – In qualsiasi lavoro, se uno fa un grave errore, è fuori". "Infatti c'è un organo disciplinare che giudica i magistrati", obietta la conduttrice Lilli Gruber.

